Emmaüs Jura dénonce « les agissements inacceptables » de l’abbé Pierre

Emmaüs Jura fait part de ses sentiments après les accusations d’agressions sexuelles qui pèsent sur l’abbé Pierre. Le groupe régional basé à Boncourt a publié un texte sur son site internet. Il qualifie « d’inacceptables » les agissements du fondateur d’Emmaüs. Les membres d’Emmaüs Jura se disent également « profondément bouleversés » par l’affaire révélée mercredi. Un rapport publié par Emmaüs International a fait état de faits qui relèvent d’agressions sexuelles commis par l’abbé Pierre sur plusieurs femmes entre 1970 et 2005. Le groupe régional ne voile pas ses émotions dans son texte. « La déception, l’incompréhension et la tristesse sont les sentiments qui dominent », indique Emmaüs Jura. Le groupe régional dit « croire les victimes de ces actes intolérables et partage leur colère et leur peine », tout en se disant « conscient des souffrances qu’elles ont endurées ». Emmaüs Jura affirme également « qu’aucun acte de violence ou provoquant des souffrances ne doit être toléré ». « Notre mission est de lutter contre toute cause de souffrance et d’apporter notre aide à celles et ceux qui en sont victimes, non de les provoquer », poursuit le texte. « La prise de conscience des actes inacceptables commis par une personne qui a joué un grand rôle dans l’histoire de notre mouvement nous a profondément blessés », indique Emmaüs Jura. Le groupe régional estime ainsi que « cette situation démontre que chacun et chacune peut être constitué d’une part de lumière et d’une part d’ombre ». Il entend « poursuivre son travail et son engagement envers les plus démunis et les plus souffrants » au nom de ses « fortes valeurs de solidarité, de partage et de respect de la vie ». Enfin, pour Emmaüs Jura, « c’est l’union des individualités et non les personnifications emblématiques qui permet d’être un provocateur de changement ». /comm-fco