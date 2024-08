Les acteurs privés à l’assaut de l’espace

Des vols privés avec des sorties hors de la capsule spatiale, la station spatiale internationale (ISS) qui va accueillir de nouveaux astronautes et les derniers essais autour de la fusée Artémis II qui doit bientôt emmener quatre astronautes atour de la lune, l’actualité aérospatiale est bien chargée. Il faut rattraper les essais qui n’ont pas toujours eu les succès escomptés, et rester dans la course, face aux pays asiatiques qui s’activent toujours dans le domaine de la conquête spatiale. Roland Keller, journaliste spécialisé, est l’un des seuls journalistes suisses à entrer dans les coulisses de la NASA. Il décrypte cette actualité :