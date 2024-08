Playmobil, en avant l’histoire et la spiritualité

Redécouvrir les récits bibliques de manière ludique. Initiée par le théologien en pastorale Christophe Salgat, l’exposition Playmobil « Histoire du Salut, chemin de foi » est mise sur pied par la paroisse catholique de Moutier et le Service du Cheminement de la Foi du Jura pastoral à la Maison des Œuvres du 9 août au 8 septembre. Elle se compose d’une centaine de scènes de la Bible et de l’histoire chrétienne jusqu’à nos jours, ponctuées de clins d'yeux régionaux et de quelques paraboles avec le monde actuel.

Le tout est imagé avec plus de 2'000 personnages et des centaines d’animaux et d’accessoires de la marque allemande, qui fête cette année ses 50 ans, sur une surface de 80 m2, en faisant une des plus grandes expositions de Playmobil de la région. « On peut détourner le Playmobil. Pour eux, un personnage c’est par exemple une déesse grecque, mais pour nous c’est Marie de Nazareth. Il y a aussi beaucoup d’accessoires, aussi en lien avec le religieux. On peut également les customiser pour représenter Nelson Mandela ou Desmond Tutu. On présente des figures de l’histoire de l’Église, mais aussi de l’humanité dans un esprit œcuménique », explique Christophe Salgat, qui est parti des origines de la terre avec les dinosaures, puis des récits comme celui de l’Arche de Noé ou autour de figures comme Moïse, Abraham, David ou Salomon, en passant par l’histoire de Jésus et des débuts de l’Église, sans oublier les temps plus modernes avec Mère Teresa.