Un nouveau prêtre pour l’Assomption

En ce jour de l’Assomption, la traditionnelle célébration qui se tient à la chapelle de Lorette à Porrentruy a vécu un fait notable : un nouveau prêtre a reçu sa mission canonique. Il s’agit de l’abbé Kisito Essele Essele, un Camerounais de 56 ans, qui rejoint l’espace pastoral Ajoie - Clos-du-Doubs.

Le nom de cet homme d’Église dira peut-être quelque chose à certains. Et pour cause : il a officié au début des années 2000 en lors de remplacements à Delémont, avant de retourner au Cameroun. Il est par la suite revenu quelques fois dans le Jura, pour des remplacements là aussi, à Bassecourt, Courtételle et Moutier. « C’est quand même des mois, des années avec le Jura », explique l’abbé Kisito. Il poursuit : « Je venais pour des remplacements d’été, et cette fois-ci, en accord avec mon évêque et l’évêque de Bâle, j’ai été sollicité pour vivre une expérience pastorale un peu plus prolongée… »