Bilan contrasté pour l’Open Air Cinéma de Delémont

Du bon et du moins bon. À l’heure de faire le bilan de la 26e cuvée de l’Open Air Cinéma de Delémont, sur laquelle le rideau est tombé samedi soir, le sentiment de Katia Crelier-Giordano est contrasté. La présidente de l’association qui organise la manifestation évoque « une édition riche en rencontres. On a aussi eu une météo qui était magnifique, on a eu le Sud pendant 23 soirées pratiquement. » L’arrivée de nouveaux bénévoles réjouit également la responsable de la manifestation. Malgré un souci technique qui a empêché la diffusion d’un film et nécessité sa reprogrammation le lendemain, les séances se sont dans l’ensemble bien déroulées. Le public a même applaudi à la fin de plusieurs projections.

Principale ombre au tableau : la fréquentation, en baisse par rapport à l’an passé. Environ 3’000 spectateurs ont assisté aux différentes séances, soit un peu moins de 150 personnes par soir, selon les premières estimations. Quelques adaptations avaient d’ailleurs été apportées au niveau de la programmation pour attirer un public plus jeune, adaptations qui n’ont pas vraiment été couronnées de succès.

Katia Crelier-Giordano évoque des pistes pour tenter de remédier à ces problèmes : « On peut peut-être s’améliorer sur le choix de quelques films, mais c’est compliqué de faire changer les habitudes des gens. On aimerait qu’ils puissent se dire que l’été, ils peuvent profiter du bel endroit qui nous accueille, où on a installé une terrasse éphémère, avec la possibilité de se restaurer pour tous les goûts à des prix abordables. »