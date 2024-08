La météo souffle le chaud et le froid sur le Graitricks

Avec un total d’environ 1000 visiteurs sur les deux jours, la fréquentation de cette 9e édition du Graitricks est jugée satisfaisante par les organisateurs. Mais la météo de ce weekend leur aura tout de même joué des tours. Avec un samedi caniculaire mais de mauvaises conditions de vol, la faute à trop de vent, puis un dimanche gris et humide, accompagné cette fois-ci de bonnes conditions pour s’élancer du Graitery, le bilan de la manifestation est plutôt contrasté.





D’aucuns diront que c’est le monde à l’envers. Pour sûr, il est plus agréable de regarder planer ces fous volants, confortablement allongé au soleil dans un champ fraichement fauché, lunettes de soleil sur le nez et boisson fraîche à la main, que sous un ciel plombé de nuages. Mais « la météo est toujours un facteur que l’on ne maîtrise pas et c’est vraiment le jour-même qu’on peut voir les conditions de vol », rappelle habilement Nadia Meier, coordinatrice de la manifestation. Une situation qui suscite parfois l’incompréhension du public. « Samedi, il faisait beau et chaud, les gens ne comprenaient pourquoi ça ne volait pas mais en fait, il y avait beaucoup trop vent en haut du Graitery », relève encore la prévôtoise. Fort heureusement pour les nombreux curieux venus bronzer au pied du Graitery, les activités des avions ont pu être maintenues. La Patrouille Suisse, en démonstration au-dessus de Tramelan pour les Future Days 24, s’est même fendue d’un petit détour par Moutier pour survoler le site samedi après-midi. Malgré les problèmes de vent, le show a donc été assuré. Dimanche, bien que le soleil se soit montré plus timide, le vent, lui, s’est calmé. Heureuse conséquence, une cinquantaine de pilotes ont pu s’élancer dans les airs, pour le plus grand bonheur des spectateurs présents. Au final, si cette 9e édition du Graitricks n’est pas à la hauteur des espérances des organisateurs, pas de quoi s’alarmer pour l’heure concernant l’avenir de la manifestation. « Les soirées ont été bien animé par nos DJs régionaux et je crois que les gens a eu beaucoup de plaisir, c’est le principal », ajoute Nadia Meier. Et de conclure « C’est aussi le public qui assure la pérennité de l’événement et quand le public est là, forcément ça motive pour la suite ».