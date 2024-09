Initiative biodiversité : notre débat

La population suisse est appelée à se prononcer sur l’initiative « Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage » le 22 septembre. Le texte veut obliger la Confédération et les cantons à en faire plus pour protéger la biodiversité en Suisse. Il demande plus de moyens pour protéger la nature, le paysage et le patrimoine bâti, et sur une surface plus importante.



Pour la Confédération et le Parlement, l’initiative va trop loin. Biotopes, paysages et localités de valeur sont déjà protégés et la biodiversité encouragée.