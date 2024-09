Le projet Cœur de ville se poursuit à Porrentruy

Un nouveau crédit pour mettre en pratique le projet Cœur de ville. Le Conseil de ville de Porrentruy devra se prononcer jeudi sur un montant de 660'000 francs destiné à des travaux de réaménagement de la rue du 23 juin. Une centaine de mètres qui se situe entre l’Hôtel de ville et la place des Bennelats. Les travaux porteront sur les infrastructures souterraines, le revêtement, la suppression des seuils, la végétalisation et l’installation de mobilier urbain. Après la rue Pierre-Péquignat, c’est donc la liaison entre la vieille ville et l’Esplanade Centre qui est donc visée afin de faciliter la mobilité douce, même si cette rue devra toujours pouvoir accueillir les services de secours.





Des travaux déjà entrepris sur une partie de la rue

A l’occasion des travaux de la place des Bennelats, mais aussi de la rue Pierre-Péquignat, des fouilles avaient déjà été ouvertes sur une partie du tronçon. Chantal Gerber, conseillère municipale en charge du dossier, rappelle que « maintenant c’est vraiment le mandat de travailler sur l’assainissement des cent mètres de la rue du 23 juin côté est. Chaque rue nécessite un mandat d’ingénieur parce qu’il faut s’assurer, avant de faire des fouilles, où se trouvent les infrastructures existantes. » L’élue relève aussi qu’il est difficile de limiter la mobilité en vieille ville dans plusieurs secteurs en même temps.

Si le Conseil de ville valide le crédit jeudi, de premiers travaux au niveau du restaurant de la Croix fédérale devraient se tenir dès le 18 novembre. La suite est prévue au printemps. /ncp