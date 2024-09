« Café des Arts » : Christopher Gasser

Science-fonction multidisciplinaire avec le spectacle « Cyberpunk 1988 » de Christopher Gasser et Romain Guélat, présenté en fin de semaine à Porrentruy. À la fois complexe et complet, ce spectacle se joue sur plusieurs disciplines artistiques : vidéo, cirque, danse et musique électronique.

« Cyberpunk 1988 » nous plonge dans un univers glauque et fantastique. Inspiré par cet univers sombre, il titille le spectateur sur nos vies hyperconnectées, et notre rapport à la nature qui se monnaie et devient de plus en plus compliqué. Christopher Gasser, metteur en scène, nous parle de sa nouvelle création, imaginée sur plusieurs tableaux, réels et virtuels.