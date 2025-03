« Café des Arts » : le nouveau roman de Jean-Daniel Ruch, une réflexion sur le pouvoir

Comme chaque premier lundi du mois, « La Matinale » vous propose une sortie littéraire. L’ancien ambassadeur de Suisse en Israël, notamment, Jean-Daniel Ruch, a présenté son premier roman, une fiction politique, une « réflexion sur le pouvoir ». L’habitant d’Eschert propose « Samira au pouvoir », sorti l’été dernier aux éditions Zarka sous le pseudonyme de Daniela Cattin. Le récit débute un 1er août sur la prairie du Grütli, le directeur du Musée jurassien à Delémont se retrouve transpercé par une arbalète, la présidente de la Confédération se fait elle aussi poignarder, c’est la crise en Suisse et l’auteur emmène le lecteur de Delémont à Jérusalem. « Ça irait assez bien pour une série parce que les chapitres sont courts et nerveux », estime Jean-Daniel Ruch. « Je parle du pouvoir. On vit dans un monde, surtout que depuis Trump est revenu au pouvoir, où on a l’impression qu’il n’y a plus de règles. Les seules règles qui comptent sont les jeux de pouvoir », raconte celui qui dit regretter « le bon vieux temps du roman de gare qu’on achetait à la gare à Delémont et on le laissait dans le train en arrivant à Genève pour le passager suivant ». Un 2e tome pourrait bien voir le jour : « J’ai déjà le début en tête », sourit l’ancien diplomate. /mmi