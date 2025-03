« Café des Arts » : GEBS

Gérard Bessire, « GEBS » de son nom d’artiste est passionné de nature et de science, et l’exprime en dessins et de peintures. Dès son enfance, il a eu à coeur de poser sur papier ou sur une toile toutes les merveilles de la faune et de la flore. Puis il a enseigné durant 40 ans, expliquant la nature avec des mots clairs, et des coups de crayons très précis.

Dès vendredi 21 mars, premier jour de printemps, GEBS expose ses toiles figuratives et abstraites, souvent inspirées des couleurs de la nature. Pour l’artiste, chaque technique en dessins et en peintures, permet une autre approche de cette nature. Gérard Bessire y est sensible depuis toujours.