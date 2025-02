« Café des arts » : La sortie littéraire signée Sophie Dieuaide

La littérature est sous le feu des projecteurs dans le « Café des arts ». Comme tous les premiers lundis du mois, nous nous intéressons à un livre sorti récemment et cette semaine, « La Matinale » a parlé littérature jeunesse avec Cherryl Odiet, bibliothécaire à la médiathèque de la HEP BEJUNE à Delémont. Elle a présenté le livre « Le fils du roi, c’est moi », sorti au deuxième semestre 2024. Ce livre fait partie d’une collection qui s’appelle « D’après Perrault, mais pas trop » qui a pour but de reprendre les histoires des contes de Charles Perrault et dans ce cas précis, de celui de « La Belle au bois dormant ». « Il y a une première partie qui est un récit inspiré du conte classique. Ensuite, il y a une réécriture en langage moderne de ce conte et pour terminer, on retrouve la version originale », explique Cherryl Odiet. Selon elle, c’est l’occasion de découvrir les vraies histoires des contes qui ne sont pas toujours aussi joviales que ceux que l’on connait aujourd’hui. /lge