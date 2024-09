Tout le gaz jurassien, ou presque, à EDJ

C’est l’aboutissement d’un long processus : les réseaux de gaz des communes de Courrendlin, Courroux, Courtételle et Rossemaison seront gérés, dès ce mardi 1er octobre, par Energie du Jura (EDJ). Il s’agit là de l’épilogue de l’histoire de Regiogaz, société créée en 1995 pour gérer ces réseaux ainsi que celui de Delémont. Le retrait de la capitale jurassienne a induit un rapprochement rapide entre Regiogaz et Energie du Jura. En juin 2024, les quatre communes concernées ont accepté la vente de leurs réseaux, et cette vente est désormais finalisée. Les conditions ne changent pas pour les clients concernés.

EDJ devient ainsi l’unique gestionnaire des réseaux gaziers du canton, à l’exception de celui de Delémont. /comm-lad