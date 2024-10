Christophe Crelier, maillon manquant entre entreprises et apprentis

Il occupe depuis environ deux mois un poste récemment créé pour faciliter l'engagement des apprentis. Christophe Crelier est depuis août le nouveau « délégué à la promotion de l'apprentissage », maillon manquant entre les entreprises jurassiennes et le Service de la formation postobligatoire. S’il travaille en étroite collaboration avec les fonctionnaires de l’État, son poste est financé par le Fonds pour le soutien aux formations professionnelles (FSFP) qui a permis en 2023 le versement de près de 1,2 million de francs en faveur de la formation professionnelle. Ancien job-coach à l'AJAM, Christophe Crelier est un spécialiste des relations avec les entreprises et a pour mission de tisser un nouveau lien entre employeurs et apprentis. « L’idée est de rencontrer les entreprises et les associations faîtières, déterminer leurs motivations à la formation et leurs besoins, mais pouvoir aussi accompagner des entreprises qui jusqu’ici n’ont pas formé, connaître leurs freins, et pouvoir mettre en place les conditions-cadres à l’apprentissage et aux apprentis », explique le délégué à la promotion de l’apprentissage.