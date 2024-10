Des précisions sur l’horaire CFF 2026

Le Gouvernement jurassien apporte quelques éclaircissements sur le futur horaire 2026 des CFF. Il a répondu à une question écrite de Vincent Hennin qui demandait un point sur les modifications annoncées et leurs incidences. Selon le député PCSI, les changements s’accompagneront d’une augmentation de l’offre, mais aussi d’importants changements. Des interrogations portaient notamment sur la ligne Bienne-Belfort et sur la pérennité des Chemins de fer du Jura.

Parmi ses réponses, le canton explique qu’il entend s’assurer d’une bonne qualité de correspondance avec les trains suisses pour la liaison Delle-Belfort. Suite à une décision unilatérale de la Région Bourgogne-Franches-Comté, la ligne Bienne-Belfort sera coupée et il faudra changer de train à Delle dès décembre 2025. Un horaire est en préparation en France. Sur la base d’une version provisoire obtenue en juin dernier, le canton du Jura s’est manifesté pour s’assurer qu’au moins un train français cadencé à l’heure assure une correspondance optimale et systématique sur les trains suisses. Il souhaite aussi une amplitude d’horaire qui permette d’accéder aux TGV tôt le matin et tard le soir, mais la balle est dans le camp français. Le Jura se dit ouvert à la reprise d’échanges avec la Région concernant l’avenir de la ligne.





Pas d’inquiétudes pour les CJ

Vincent Hennin s’inquiétait aussi pour la pérennité des Chemins de fer du Jura. Après la perte de l’exploitation des lignes de bus au profit de Car Postal, ce sont les trains CJ entre Porrentruy et Bonfol qui seront remplacés par des rames des CFF dès 2026. Le Gouvernement jurassien explique que l’exploitation actuelle de la ligne Porrentruy-Bonfol à voie normale est une particularité pour les CJ. Elle ne permet que très peu de synergies avec le réseau ferroviaire à voies étroites des Franches-Montagnes, en termes d’écartement, de tension, de courant, de matériel roulant, de lieu d’entretien ou encore de personnel. Le canton relève que ce sont les CJ qui se sont approchés des CFF en premier lieu pour une collaboration. Selon les informations reçues des entreprises, un collaborateur des CJ partira aux CFF, alors que les autres rejoindront le réseau des Franches-Montagnes.



Le Gouvernement souligne que différentes collaborations nouées par l’entreprise jurassienne avec d’autres compagnies ferroviaires suisses et régionales contribuent à sa pérennisation. Il cite « Railplus » entre les entreprises ferroviaires à voies étroites, ou « MOVIplus » qui consiste à mettre en commun des ressources dans les domaines de la digitalisation et de l’innovation. Un dialogue plus intense a aussi été instauré avec l’entreprise neuchâteloise TransN. L’exécutif rappelle aussi que les CJ ont présenté des bénéfices en 2022 et en 2023, malgré la perte de l’exploitation des lignes de bus.

L’horaire CFF 2026 marque également le retour de deux liaisons par heure entre Bâle et Bienne via Delémont-Moutier. /emu