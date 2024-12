Transports publics plus fiables dans le Jura avec l’horaire 2025

Une meilleure ponctualité et des correspondances plus fiables. Voici ce que promet la nouvelle mouture de l’horaire des transports publics dans le Jura, qui entrera en vigueur le 15 décembre prochain. Les différents changements entrepris par les CFF, les CJ et le réseau de bus MOBIJU doivent renforcer l’attractivité des transports publics et améliorer la qualité de l’offre, selon les autorités cantonales qui communiquent ce jeudi.

Dans le détail, il sera désormais possible de se rendre à Lausanne toutes les demi-heures, moyennant un changement de train à Bienne, alors qu’à l’heure actuelle, un autre changement supplémentaire est nécessaire à Yverdon. Renens sera desservi systématiquement sur ce tronçon, notamment pour assurer l’accès au campus universitaire et permettre une correspondance jusqu’à Genève et Genève-aéroport. Saignelégier, Le Noirmont et les Bois, entre autres, seront reliés à Lausanne et Genève via La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Toujours du côté des Franches-Montagnes, une liaison supplémentaire vient compléter l’horaire actuel les vendredis et samedis soir à 22h02 au départ de La Chaux-de-Fonds jusqu’à Saignelégier, avec un changement de train au Noirmont. Les minutes de départ sur la ligne Delémont-Porrentruy-Delle sont ajustées à Courfaivre, St-Ursanne et Buix. Enfin en Ajoie, les trains quittent la gare de Bonfol deux minutes plus tôt pour faciliter les correspondances avec les CFF en gare de Porrentruy.

Les minutes de passage des bus du réseau MOBIJU sont modifiées sur l’ensemble du réseau. À Delémont, la ligne 3 cesse de circuler : la vieille ville et l’hôpital seront reliés à la gare exclusivement par la ligne 1.

Du côté de la ligne Delémont-Bâle, le trafic ferroviaire sera perturbé par un important chantier durant une partie de l’année prochaine. La réalisation du tronçon à double voie entre Grellingue et Duggingen entraînera l’interruption des trains entre Laufon et Aesch d’avril à fin septembre. Des bus de remplacement seront mis en place. Le trajet sera rallongé de 18 à 21 minutes dans le sens Delémont – Bâle et de 34 à 43 minutes dans la direction inverse.

Les nouveaux horaires peuvent être consultés sur le site des CFF, des CJ ou de MOBIJU.







Record de fréquentation en 2024

L’utilisation des transports publics jurassiens est encore en hausse cette année. La croissance est de 9% pour le bus MOBIJU et de 2% pour les lignes CFF, totalisant « plus de 28’000 » entrées dans un bus ou train jurassien en moyenne chaque jour. /comm-jad-fco