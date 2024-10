Une feuille de route pour les transports publics dans le Jura

Le canton du Jura, les CFF et les CJ se dotent d’une feuille de route commune. Le document baptisé « Perspective générale Jura » a été officiellement signé ce jeudi après-midi à Delémont par les trois partenaires, à savoir le ministre jurassien de l’Environnement, David Eray, le patron des CFF, Vincent Ducrot, et le directeur des Chemins de fer du Jura, Jean-Frédéric Python. L’ambition principale de la feuille de route vise à stimuler la demande pour les transports publics notamment grâce à une amélioration de la qualité de l’offre et à une coordination accrue entre le trafic longue distance et les transports régionaux. L’objectif affiché prévoit de faire passer la part des déplacements réalisés en transports publics dans le Jura de 20% à 25% dès 2030. Le but figurait dans les objectifs du Gouvernement jurassien pour la législature 2021-2025.





Près de 50 mesures envisagées

La « Perspective générale Jura » comprend de 48 mesures. Elle intègre des éléments déjà prévus comme la cadence à la demi-heure entre Bâle et Bienne via Delémont dès décembre 2025. D’autres mesures sont au stade de projets comme ArcExpress qui vise à créer une liaison rapide entre La Chaux-de-Fonds et Delémont et dont la réalisation dépend de la Confédération. La feuille de route prévoit aussi des actions comme l’amélioration de la connexion entre les pistes cyclables et les gares ou encore l’étude d’un concept de connexion entre la gare et le centre de St-Ursanne. Le directeur général des CFF, Vincent Ducrot, assure de son engagement pour que le document ne reste pas au stade des bonnes intentions. Un comité de pilotage et des échanges sont prévus pour faire le point sur les réalisations. « C’est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c’est de concrétiser », assure le patron de l’ancienne régie fédérale.