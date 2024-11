Le livre « Les Brumes du Clos du Doubs » sort du brouillard

« Les Brumes du Clos du Doubs » : c’est le nom du premier roman de Jacques Jeannerat. Le livre est sorti récemment aux Éditions Slatkine. Inspiré d’une histoire vraie, l’ouvrage raconte l’histoire d’une fille de 14 ans qui tombe enceinte d’un homme deux fois plus âgé qu’elle dans un village du Jura en 1931. Secoué dans ses valeurs chrétiennes, le père chasse alors sa fille du village. D’origine jurassienne et ancien journaliste au Journal de Genève, Jacques Jeannerat ne cache pas son intérêt pour les grands récits familiaux et ruraux du début du 20e siècle. Dans « Les Brumes du Clos du Doubs », il traite notamment de la place et de l’importance des valeurs religieuses à cette époque-là dans le Jura, plus particulièrement dans le Clos du Doubs. Malgré la thématique aux conséquences parfois difficiles, l’auteur explique qu’il a quand même tenu à montrer la notion du pardon et de l’amour au sein d’une famille.