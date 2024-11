Ils veulent la restitution du monument de la Combourgeoisie

Comme la pierre d’Unspunnen ou le Fritz des Rangiers, le monument de la Combourgeoisie à Moutier fait partie des victimes matérielles du combat jurassien. Cette stèle, symbole du lien entre la Prévôté et le canton de Berne, a été volée en 1986 par le Groupe Bélier à l’occasion du 500e anniversaire du traité. Son socle témoigne encore de sa présence passée sur l’esplanade de la Collégiale, mais depuis près de 40 ans, aucun signe du monolithe. Le mouvement Moutier à Venir, force d’opposition au Conseil de ville, appelle pourtant à son retour. Dans une motion signée par Francis Pellaton et déposée ces derniers jours, il exhorte les autorités à tout mettre en œuvre afin de retrouver ce morceau de patrimoine inauguré en 1937. « Nous pensons que ce ne sera pas une grande recherche du fait que le Conseil municipal à d’innombrables connexions avec les anciens membres de la lutte jurassiennes », taquine l’élu, qui ajoute dans le texte qu’une restitution pourrait résonner comme un geste de réconciliation.

Dans les faits, ce pourrait être plus compliqué. Après plusieurs tentatives dans les années 70, le monument a donc été dérobé par les autonomistes lors d’une nuit de 1986 et remplacé par une cuvette de toilettes. A-t-il été caché ou détruit depuis ? Aucune piste concrète n’existe à ce jour. En 2017, quelques mois avant le premier vote communaliste à Moutier, le Groupe sanglier avait installé sur le socle une réplique en bois du monument. Une action symbolique durant laquelle les antiséparatistes ont voulu rappeler le lien entre Moutier et Berne, et dénoncer par la même occasion une tentative des autonomistes de dissimuler un pan de l’histoire régionale.

Par son maire Marcel Winistoerfer, le Conseil municipal de Moutier a accusé ce lundi réception de la motion, sans autre commentaire. /oza