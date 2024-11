« La Balade jurassienne » à Fontenais

C'est une mémoire vivante de Fontenais qui nous guide ce mercredi dans une balade ajoulote. Claude Voisard nous fait découvrir le chemin de la douleur, au sud-est de Villars. Le nom du sentier forestier fait écho à une page de l'histoire du village, quand, dès 1914, les horlogers, au chômage, ont construit ce chemin de plusieurs centaines de mètres pour exploiter la forêt. Des travaux de terrassement « avec des moyens extrêmement rudimentaires : le pic, la barre à mine, la brouette, les bras », explique Claude Voisard, en somme peu adaptés aux mains sensible et au travail de précision des horlogers. « A Fontenais, il y avait beaucoup de paysans-horlogers. Leur métier de paysan ne suffisait pas à nourrir la famille qui, souvent, était nombreuse », ajoute celui qui affirme sans détour : « Je n’aurais jamais pu quitter cet endroit ». Ce chemin offre aujourd'hui une balade en pleine nature, au calme, entre forêt, grotte et ruisseaux, le ru des Saignes et le ru de la Bâme. La grotte, La Roche à la Ronde, qui tire son nom des hirondelles qui venaient y nicher, est une source de souvenirs pour l’homme de 88 ans : « Quand on était gosse, on piquait des pommes de terre en passant dans les champs et on venait les rôtir ici », se souvient Claude Voisard avec malice. /mmi