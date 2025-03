« La Balade jurassienne » à Courrendlin

C'est un enfant de Courrendlin qui nous fait découvrir son terrain de jeu... Yoann Rais, bijoutier inspiré par la nature, nous emmène à quelques minutes de voitures au-dessus de son village, juste avant Vellerat. « La nature est vraiment très calme, ce n’est pas très loin du village et vraiment dépaysant, ça me ressource beaucoup », raconte-t-il. S'il crapahute dans le coin depuis plusieurs décennies, il a fait une découverte très récemment, « une grotte que j’ai découverte par hasard ». « Ce qui m’a vraiment surpris, c’est la profondeur et la grandeur de cette grotte. C’est hyper attirant mais en même temps il y a des risques. Quand je suis dedans, tout s'arrête. Je n’ai plus de réseau de natel, on n’entend plus rien, c’est juste bien. Je l’appelle la grotte du silence », explique Yoann Rais. Le bijoutier s’inspire de cette nature qu’il aime tant pour concevoir ses bijoux, fabriqués notamment avec des silex ramassés dans le Jura. « Pour ceux qui aiment la nature, ça fait aventurier », se réjouit-il. /mmi