« Balade jurassienne » à la ferme des Ebourbettes

Notre « Balade jurassienne » s’est faite sur les hauteurs de Charmoille cette semaine à la frontière entre la Suisse et la France. Plusieurs sentiers, dont une étape du Chemin du Jura et une du Chemin vers Saint-Jacques de Compostelle arrivent à proximité de la ferme des Ebourbettes, un bâtiment que le Général français Henri Giraud a eu l’occasion de découvrir. Ce dernier était prisonnier de l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale, avant de se faire l’auteur d’une des évasions les plus extraordinaires du siècle, d’après un panneau que l’on peut lire au cœur du village de Charmoille et l’une des étapes de son périple s’est faite dans la commune de La Baroche. L’occasion de la découvrir ce mercredi avec François Breton, baliseur pour Jura Rando. /lge