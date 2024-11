Fortes chutes de neige attendues dans le Jura

La population jurassienne doit se préparer à un important épisode neigeux. MétéoSuisse a lancé un avertissement de « danger fort » avec un niveau d’alerte de degré 4 sur 5 face à de fortes chutes de neige attendues ce jeudi après-midi. La région de Delémont, de Moutier et l’Ajoie devraient être particulièrement touchées. L’avertissement n’est que de degré 3 pour les Franches-Montagnes. Les prévisions annoncent entre 20 et 30 cm de neige au-dessus de 300m et jusqu’à 40cm au-delà de 800m. Les précipitations devraient débuter vers 12h et se poursuivre jusqu’à 3h du matin vendredi. /gtr