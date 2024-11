« Café des Arts » : Yoann Rais

Rencontre avec Yoann Rais, artisan créateur de bijoux et peintre. Diplômé de l’école d’art de Genève, il est installé à l’endroit de l’ancienne forge à Courrendlin, où il imagine et façonne ses pièces d’or et d’argent serties d’une pierre de la région : Le silex du Jura.

Vendredi prochain dès 19 heures, Yoann Rais ouvre son atelier au public et expose ses nouvelles œuvres, bijoux et tableaux, qui nous plongent dans son univers parfois fantastique, inspiré de musique « Trip Hop ». La création de bijoux est un art qui demande beaucoup de technique et de précision.