« Cœurs de métier » : l’oncologue Christian Monnerat

Cette semaine, notre chronique économique nous amène dans le domaine du médical. Nous partons à la rencontre du docteur Christian Monnerat. Actif en oncologie depuis 30 ans, il a eu l’occasion de voir le domaine évoluer de façon fulgurante. Le spécialiste pratique actuellement à l’Hôpital du Jura. Formé au CHUV à Lausanne, il a notamment été amené à exercer en région parisienne.

Doté d’une longue expérience, il s’est lancé dans ce domaine après avoir lu un essai durant ses études. Il s’agissait d’un écrit qui relatait le portrait de 15 patients et de leur suivi médical et psychologique. « Ce livre m’a vraiment fasciné et je me suis dit que j’allais faire ce métier-là et je n’ai pas changé d’avis.