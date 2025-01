Un état de lieux rassurant pour l’ORP

L’Office régional de placement fournit des prestations de qualité appréciées par les demandeurs d’emploi. C’est la réponse globale du Gouvernement jurassien donnée récemment à une question écrite déposée au Parlement par Yann Rufer, qui demandait un état des lieux du service. Le député PLR évoquait les retours d’assurés signalant un manque d’empathie et d’écoute des conseillers, un déficit de communications entre l’ORP et les caisses de chômage ou encore un long délai pour obtenir une décision de la part du Service de l’économie et de l’emploi.

L’exécutif se montre rassurant. Il s’appuie sur une enquête nationale de satisfaction réalisée lors du premier semestre 2024 par le Secrétariat d’État à l’économie. Plus de 37'000 demandeurs d’emploi en Suisse y ont répondu, dont 582 Jurassiens. Les résultats isolés pour le Jura sont conformes à la moyenne nationale. Les conseillers de l’ORP cantonal sont par exemple jugés aimables et compétents à plus de 85%.





Les retours pris en compte

Les ressentis négatifs exprimés par certains assurés lors des entretiens sont traités selon un processus qui permet de régler la grande majorité des situations, d’après le Gouvernement. Les demandeurs d’emploi peuvent en faire part à leur conseiller qui adapte le suivi. La direction peut aussi être sollicitée par écrit et le cas échéant proposer une rencontre bilatérale ou tripartite, selon les circonstances, et plus rarement procéder à un changement de conseiller pour reprendre le suivi sur de nouvelles bases.

Par ailleurs, l’exécutif n’a pas connaissance de dysfonctionnement dans la collaboration entre l’ORP et les caisses de chômage qui se rencontrent deux fois par année. En revanche, il reconnait une surcharge de travail passagère du côté de la section juridique du Service de l’économie et de l’emploi et un allongement des délais de traitement des dossiers qui peut aller jusqu’à trois à quatre mois. Selon l'exécutif, les retards ont été en grande partie résorbés ces derniers mois et un renfort temporaire a été engagé en ce début d’année.

À noter que le canton du Jura est associé au projet intitulé « Service public de l’emploi 2030 » piloté au niveau fédéral par le Secrétariat d’État à l’économie. Un volet est consacré à l’amélioration et à la digitalisation renforcée des processus administratifs. /emu