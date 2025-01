L’absence des ministres jurassiens aux obsèques de Gérald Schaller fait jaser

Les obsèques de l’ancien ministre Gérald Schaller ont donné lieu à une absence qualifiée de « remarquée » et de « gênante » par Rémy Meury. Le député CS-POP a déposé ce mardi une question écrite sur le sujet. Aucun membre en activité du Gouvernement n’était présent à la cérémonie qui s’est tenue le samedi 28 décembre, soit pendant les vacances de fin d’année. L’exécutif cantonal était représenté par le chancelier d’Etat qui a prononcé l’hommage du Gouvernement au défunt. Rémy Meury souligne que Jean-Baptiste Maître a indiqué, dans son allocution, qu’aucun ministre n’avait pu se libérer pour assister à la cérémonie. Pour le député CS-POP, cela pose problème.





Un règlement protocolaire qui n’a pas été suivi

Rémy Meury se dit « choqué » par l’absence de membres en fonction du Gouvernement aux obsèques de Gérald Schaller. Il rappelle qu’il existe un règlement protocolaire qui date du 16 août 2022 et qui prévoit la marche à suivre lors de tels événements. Le document découle de la LOGA, la loi d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale. Il fait ainsi mention de la présence d’une délégation du Gouvernement aux obsèques d’un ancien ministre, de même qu’une allocution de son président. Ces deux points n’ont manifestement pas été respectés, indique Rémy Meury. Le député CS-POP souligne également que la LOGA prévoit que le président du Gouvernement est remplacé, en cas d’empêchement, par le vice-président et que si ce dernier est aussi absent, c’est le doyen d’âge de l’exécutif qui le supplée. Il n’est donc nullement question d’une suppléance assurée par le chancelier, souligne Rémy Meury. L’élu delémontain demande pourquoi le Gouvernement n’a pas respecté le règlement protocolaire qu’il a lui-même édicté. Il souhaite aussi savoir plus généralement comment les membres de l’exécutif assurent une présence en cas d’urgence lors des périodes de vacances. Le porte-parole du Gouvernement n’a pas souhaité réagir dans l’immédiat. Julien Hostettler précise que l’exécutif cantonal réserve sa réponse à l’auteur de la question écrite. /comm-fco