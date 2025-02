Le Jura adopte une nouvelle stratégie pour les réseaux sociaux

La présence du canton du Jura sur les réseaux sociaux va évoluer. Le Gouvernement jurassien a validé une nouvelle stratégie en la matière, selon un communiqué transmis mardi. Trois axes ont été définis, à savoir l’information institutionnelle, la mise en valeur de l’activité de l’État et un suivi de l’activité parlementaire. Alors que jusqu’à présent les comptes de l’État sur les réseaux sociaux ont été utilisés essentiellement à des fins de marketing territorial ou pour des opérations spéciales comme des concours, des séries de portraits, etc., les autorités souhaitent y ajouter une dimension davantage informative.





Différentes plateformes

Sur Instagram, le compte « Jura l’Original » poursuivra son développement actuel, tandis qu’un deuxième compte « cantondujura » a été créé et accueille la partie plus informative axée sur l’image et la vidéo. Ce contenu sera également publié sur Facebook via une page cantonale complètement remaniée. Enfin, une chaîne WhatsApp a été mise en place pour proposer un résumé hebdomadaire de l’actualité cantonale. L’État conserve également deux comptes LinkedIn, l’un dédié au rôle d’employeur du canton, l’autre consacré à la promotion économique. Cette nouvelle stratégie cantonale sur les réseaux sociaux est déployée dès ce mardi. /comm-emu