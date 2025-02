« Cœurs de métier » : Gabriel Cattuto, projectionniste

Il est l’homme de l’ombre au cinéma. Nous partons ce jeudi à la rencontre de Gabriel Cattuto qui exerce le métier de projectionniste. Cette profession a complètement changé depuis la fin des fameuses pellicules et le passage au numérique pour la diffusion des films. Projectionniste principal à Cinemont à Delémont, Gabriel Cattuto a d’abord officié en tant que caissier avant de suivre les traces de son frère et d’effectuer une formation pour pouvoir se charger de la diffusion des films dans les salles de cinéma. Alors qu’il a appris à travailler avec des pellicules 35mm, il a rapidement dû tout revoir et se mettre au numérique. Aujourd’hui, son métier consiste principalement en de la programmation informatique. « Les distributeurs nous envoient directement les films sur des serveurs », explique Gabriel Cattuto.