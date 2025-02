Amour et grossophobie décortiqués au Théâtre du Jura

Assouvir son besoin d’amour dans un monde grossophobe peut s’avérer compliqué. Le sujet est au cœur du spectacle proposé par Charlotte Riondel à partir de ce vendredi - jour de la Saint-Valentin - au Théâtre du Jura, à Delémont. Il s’agit de la première création écrite intégralement par la comédienne jurassienne de 37 ans. Charlotte Riondel interprète son spectacle en compagnie du duo musical Martin XVII. La création explore le sujet complexe de la grossophobie avec distance, lucidité et ironie. Le spectacle s’intitule : « J’ai faim d’amour, mais je pense que ça va être plus simple de me faire des pâtes. » Le titre provient d’un slogan de carte postale, comme l’indique Charlotte Riondel. « Lorsque j’ai trouvé ce slogan, j’ai constaté qu’il résumait un petit peu ma vie à ce moment-là, car j’avais pris pas mal de poids et que j’avais des histoires d’amour un peu compliquées », explique la comédienne. « J’ai élargi à la notion d’amour en général cette faim d’amour et de reconnaissance », précise Charlotte Riondel. La Jurassienne souligne que le spectacle interroge, avant tout, le regard qui est porté sur les autres ainsi que les préjugés qui peuvent l’accompagner.