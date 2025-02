Une décision cantonale vers la mi-avril pour l’UAPE de Vicques

Les difficultés rencontrées par la Maison de l’enfance de Val Terbi s’invitent devant le Parlement jurassien. À l’heure des questions orales, le député Vincent Eschmann (Le Centre) a demandé au Gouvernement où en étaient les démarches concernant une hausse du nombre de places subventionnées au sein de l’Unité d’accueil pour écoliers de Vicques. L’UAPE fait face à une saturation. L’élu a rappelé qu’une vingtaine de familles était dans l’incertitude concernant le placement de leur enfant à la rentrée d’août.

La ministre de l’Intérieur, Nathalie Barthoulot, a indiqué que le dossier était en cours d’instruction au sein du Service de l’action sociale et qu’il devrait être porté à l’ordre du jour du Gouvernement vers la mi-avril en même temps que les autres demandes du même genre. « À ce jour, il ne m’appartient pas de prédire quelle sera la décision du Gouvernement. J’invite toutefois la commune de Val Terbi à réfléchir dès à présent à une solution d’accueil pour ces enfants pour la rentrée prochaine et les parents à recourir à la Maison de l’enfance que lorsqu’ils en ont réellement besoin et qu’ils n’ont pas d’autres possibilités de garde », a-t-elle expliqué.