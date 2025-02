Le VFM enclenche le mode play-off

« On veut essayer de gagner cette série contre Kanti Schaffhouse », affirme Mélanie Cina. Toutefois, pour cela, il faudra gérer le manque d’expérience. « J’ai mis en place des discussions avec chaque joueuse. Il faut être très proche pour sentir où elles en sont et trouver des solutions pour le mental », explique l’entraineure. Une coach qui semble confiante envers son équipe. « Les filles ont l’air très convaincues et très à l'aises. En plus, on a retrouvé Vanina Membrez qui était blessée, donc ça c’est la première bonne nouvelle. On est au complet et le fait qu’on ne doit pas gagner, mais qu’on a envie, ça peut être notre super pouvoir dans cette série », raconte Mélanie Cina. Il faudra donc performer dès dimanche. /lge