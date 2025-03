« Cœurs de métier » : Estelle Sisommay, pianiste

Estelle Sisommay a placé le piano au cœur de son existence. Elle se produit régulièrement en public à l’occasion de différents récitals et autres représentations, en tant que soliste ou chambriste. « J’aimerais dans l’idéal trouver à chaque fois un intérêt émotionnel et personnel », confie-t-elle, ajoutant qu’elle se sent incapable de s’engager dans un projet à contrecœur.

C’est vers l’âge de dix ans que la musicienne française pose pour la première fois les doigts sur un clavier de piano. La passion pour l’instrument vient progressivement et la fait voyager. Formée aux conservatoires de Bagnols-sur-Cèze, de Nîmes, d’Avignon et de Genève, elle a étudié le piano auprès de Serguei Milstein, et dans la classe du Neuchâtelois Marc Pantillon à la Haute école de musique de Genève, où elle a bénéficié, entre autres, des lumières de Victoria Shereshevskaya.

Enseignant à son tour depuis l’âge de dix-huit ans, Estelle Sisommay a fondé en 2024 son école de piano, basée à la Villa Castellane à Neuchâtel, à qui elle a choisi de donner un de ses prénoms, « Darani ».