Un programme pour tous les âges au Festival des Petites Oreilles

Deux spectacles se dérouleront au Théâtre du Jura. Il s’agit de « Doris » du Cirque des Petites Natures et « TOQUE TOQUE » des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois. Ce dernier permettra d’ailleurs à Denis Maillefer de vivre une véritable expérience de pagaille nocturne. Au programme de cette soirée : théâtre, chanson, cuisine, mais aussi la possibilité pour les enfants de plus de cinq ans de dormir au TDJ. « C’est une expérience particulière. Un plateau de théâtre, c’est déjà un endroit un peu magique qui sort de l’ordinaire. C’est l’endroit où on raconte des histoires et pour un enfant dormir au cœur de cet endroit, c’est une expérience incroyablement forte et joyeuse. Cette sorte de pagaille organisée, ça permet beaucoup de choses et surtout de beaucoup rire », raconte celui qui vivra pour la première fois cette expérience.