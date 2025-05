Réactions jurassiennes après l’élection de Léon XIV : joie et surprise

« Habemus Papam »… C’est vers 19h15 que le monde a découvert le nouveau Pape jeudi soir. Robert Francis Prévost, cardinal né aux Etats-Unis de 69 ans, a été élu après un court conclave. Il a choisi le nom de Léon XIV. Pour Sylvain Queloz, théologien jurassien et président de l’Association des anciens gardes suisses pontificaux, c’est « une joie immense ». « C’est incroyable que 133 cardinaux qui ne se connaissaient pas se mettent d’accord en quatre scrutins seulement autour d’un nom qui n’était pas favori », explique-t-il. Le Pape né aux Etats-Unis d’un père français et d’une mère italienne qui a vécu de nombreuses années au Pérou sera un « Pape de l’unité, rassembleur, artisan de paix », selon Sylvain Queloz. Ses premiers mots ont d’ailleurs été « que la paix soit avec vous tous ». « Le Pape François a annoncé un programme et le Pape León XIV va mettre en œuvre ce programme. Il s’inscrit dans la continuité et en même temps il a un style diffèrent », ajoute le théologien.