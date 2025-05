Celui qui a vendu la Bible de Moutier-Grandval

Son portrait attend les visiteurs au cœur de l’exposition temporaire consacrée à la Bible de Moutier-Grandval au Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont. Joseph Alexis Bennot, ancien maire de la ville, est connu pour avoir vendu ce manuscrit carolingien d’une valeur inestimable à Johann Heinrich von Speyr-Passavant, un libraire et antiquaire bâlois. Mais qui était vraiment cet homme au destin lié à un trésor du patrimoine médiéval ?

Réalisée vers 835 à l’abbaye de Saint-Martin de Tours, la Bible de Moutier-Grandval est un chef-d’œuvre de l’enluminure médiévale. Elle fut offerte à l’abbaye de Moutier-Grandval, avant d’être transférée à Delémont après la Réforme protestante, lorsque les chanoines furent contraints de fuir. C’est au début du XIXe siècle que Joseph Alexis Bennot, notable local et ancien avocat du Prince-Évêque, se retrouve en possession du manuscrit. Il finit par le vendre, dans un contexte historique bien différent des préoccupations patrimoniales contemporaines.





Un commerce en pleine explosion

« Le commerce du livre rare et d’art est en plein boom en Suisse et en Europe au début du XIXe siècle. La Révolution française a entraîné la sécularisation des biens du clergé et la séquestration de ceux de l’aristocratie. Elle a aussi débouché sur l’arrivée de ces objets sur le marché du livre », explique Angéline Rais, historienne du livre et co-commissaire de l’exposition avec l’historienne Laurence Marti. La Bible de Moutier-Grandval est un exemple de livre vendu à cette époque, mais parmi des milliers d’autres. »