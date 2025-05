Collaboration renforcée entre le Jura et l’EPFL

Le canton du Jura s’offre un accès direct aux écoles polytechniques fédérales. Le Gouvernement a validé mardi une collaboration avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) qui aura un représentant permanent dans le Jura dès le deuxième semestre 2025. Ce dernier sera basé au Parc suisse de l’innovation à Courroux. Il aura pour mission de faire connaître aux entreprises jurassiennes les compétences de recherche des institutions du Domaine des EPF, puis de leur mettre ces compétences à disposition tout en contribuant ainsi à attirer et maintenir des jeunes talents dans le Canton du Jura. Le tout dans le but de favoriser l’innovation et tendre vers la diversification du tissu économique régional, comme l’a expliqué à RFJ le ministre de l’Economie Stéphane Theurillat.