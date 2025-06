Festi’neuch s’ouvre dans une ambiance estivale

La réussite d’un tel événement passe par la programmation musicale, mais aussi par la bonne ambiance qui règne entre les festivaliers. Le speaker de Festi’neuch appelle d’ailleurs le public à faire preuve de respect et de tolérance à l’ouverture des concerts. Un Espace écoute est aussi à disposition des personnes qui se sentiraient harcelées ou discriminées et qui peuvent à cet endroit se tourner vers des spécialistes. Pour Michaël Frascotti, vice-président de la Fondation Festi’neuch et directeur du Centre de Loisirs de Neuchâtel, « l’expérience du festivalier doit être une expérience agréable dès son arrivée sur site ».