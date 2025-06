Les jeunes montrent de l’intérêt pour le numérique

Encourager les jeunes filles et garçons à investir les domaines du numérique, c’est le but des cours organisés dans le cadre de la convention de collaboration entre le Canton du Jura et l’EPFL. Samedi, 88 jeunes de 11 à 13 ans ont reçu leur attestation pour avoir suivi une des formations proposées dans le cadre de cette collaboration. Les adolescents avaient le choix entre divers programmes : « Les robots, c’est l’affaire des filles », « Construire et programmer un robot », « Internet & Code pour les filles » et « Coding Club des filles ». Des enseignements qui avaient pour but de familiariser les jeunes très tôt avec les nouvelles technologies. Ces cours étaient encadrées par des étudiants des branches d’ingénierie de l’EPFL. Les jeunes, accompagnés de leur famille, ont passé la journée sur le campus lausannois, avant de recevoir leur attestation par le Président du gouvernement jurassien Martial Courtet. /comm-age