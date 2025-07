Les costumes traditionnels jurassiens immortalisés dans un livre

C’est sous un soleil de plomb qu’une vingtaine de modèles ont pris part à une séance photo pour présenter une sélection de 10 costumes traditionnels jurassiens. Patoisantes, paysans et membres de la bourgeoisie sont passés derrière l’objectif ce lundi à Saignelégier et St-Ursanne. Un shooting mis sur pied par l’Association des Costumes et Coutumes du Jura en vue de la publication du livre « Les coutumes suisses ». Ce livre sera édité en 2026, à l’occasion du 100e anniversaire de la Fédération nationale des costumes suisses.

Pour la présidente de l’Association des Costumes et Coutumes du Jura, Agnès Brahier deux défis majeurs se sont présentés lors de cette journée. Premièrement, le choix des 10 costumes parmi les quelque 18 du canton. « Nous avions des critères liés aux districts », explique-t-elle. Deuxième enjeu, la sélection des modèles : « Le Jura a une population jeune et moins jeune, on voulait aussi montrer cela. »