Hermès se plait au Noirmont et va créer une centaine d’emplois

Une collaboration fructueuse avec la commune

Le chantier d’extension devrait être terminé dans un peu plus de deux ans et une centaine d’emplois supplémentaires devrait être créée, en plus des 160 déjà existants sur le site Hermès du Noirmont. Une satisfaction pour le maire de la commune Gabriel Martinoli qui met en avant « un véritable partenariat et non pas une simple collaboration économique. L’image d'Hermès rejaillit positivement sur la commune », se réjouit-il. De son côté, Guillaume de Seynes avance « une très bonne collaboration avec les autorités communales. Nous sommes globalement très satisfaits de la qualité des collaborateurs ». La marque a acheté deux parcelles de 4'000 m2 à la commune pour construire son extension et occupera, à terme, quelque 11'000 m2.