Le Groupe Corbat utilise ses déchets de bois pour créer de l’énergie

Le Groupe Corbat veut minimiser son impact environnemental et favoriser son indépendance énergétique. Depuis avril, l’entreprise utilise un gazéificateur qui permet d’optimiser des sous-produits du bois. L’installation est alimentée par des copeaux de rabotage issus de la fabrication de traverses de chemins de fer, de lames de façade ou encore de parquets. Le gaz de bois ainsi produit « est filtré et refroidi afin d’alimenter un moteur de 135kW électrique. En complément de l’électricité, la génératrice produit 245kW thermiques et permet de couvrir une partie très importante des besoins énergétiques de notre site de production », indique le groupe ce jeudi. Un système « particulièrement intéressant » puisqu’il génère très peu de poussières fines. Cette installation sera présentée à l’occasion d’une journée portes ouvertes vendredi 18 juillet dès 10h. /comm-mlm