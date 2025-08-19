La Foire de Chaindon se rapproche à grands pas. La manifestation se tiendra le dimanche 31 août et le lundi 1er septembre. L’annuelle conférence de presse s’est tenue ce mardi matin à Reconvilier. Réglée comme du papier à musique, la Foire de Chaindon entrevoit la fin de ses préparatifs.

Manèges, courses de cochons, ou encore cortège folklorique reviendront pour cette édition 2025. Des nouveautés feront aussi leur apparition : il y aura désormais différents concours pour les ovins, les caprins et les chèvres. Des cloches seront distribuées aux gagnants tout comme les années précédentes pour les équidés et les bovins.

Cette édition 2025 sonne aussi le retour de la milice vaudoise qui s’était déjà déplacée il y a quelques années avec des canons. Cette année, c’est le corps des chasseurs à cheval qui se déplace. Il y aura aussi une démonstration avec des chiens de sauvetage, mise en place par la protection civile.