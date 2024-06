La Foire de Chaindon sous l’emblème d’un petit cochon

Cette année, pour le choix de l’illustration qui représentera la Foire de Chaindon, le comité a décidé de faire participer le public. Les dessinateurs et dessinatrices de la région et d’ailleurs, tous niveaux confondus, avaient la possibilité d’envoyer leur dessin ensuite soumis au jugement d’un jury. Et celle dont l’œuvre a été sélectionnée est une habitante de Reconvilier. L’affiche a été présentée officiellement mardi matin. Sylvie Bühler ne travaille plus depuis plusieurs années étant atteinte d’une maladie grave l’en empêchant. A force de rechercher des occupations par les jours de pluie et d’hiver, elle a trouvé une passion et en même temps un talent dans le dessin. Sylvie Bühler pratique ainsi cet art en autodidacte et réalise en majorité des portraits d’animaux et des paysages. Ainsi, pour l’affiche de l’édition 2024 de la traditionnelle manifestation de Reconvilier, son coup de crayon a illustré un petit cochon en gros plan qui a visiblement séduit le jury. Si son idée pour l’affiche s’est portée sur cet animal c’est en hommage à son grand-père, lui-même éleveur de cochons entre autres, qui lui a fait découvrir la Foire de Chaindon lorsqu’elle était petite.

Quant au programme de la foire, il peut être retrouvé sur le site internet de la manifestation. Au total, 330 bénévoles travailleront pour cette édition et 550 exposants sont attendus. /rik