Les éleveurs jouent le jeu à Chaindon

Reconvilier en ébullition. La Foire de Chaindon a encore une fois conquis son public dimanche et lundi. Les rues du village ont été prises d’assaut par les agriculteurs venus faire des affaires, aussi par des dizaines de milliers de curieux. A l’heure du bilan lundi après-midi, le président du comité d’organisation de la foire affichait un large sourire. Erwin Grünenwald qui relève avec plaisir que les éleveurs ont joué le jeu. Au total, une petite centaine de bovins ont été présentés sur le champs de foire, et autant de chevaux. Un chiffre en augmentation, même s'il reste loin du record de 1984 (200 bovins et 3'000 équidés exposés).