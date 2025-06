Une affiche qui mêle modernité et tradition pour la Foire de Chaindon

L’illustration de cette nouvelle édition est issue d’un concours public lancé en 2023. Le jury n’avait alors pas réussi à départager les deux dessins finalistes, celui de Sylvie Bühler représentant un petit cochon et celui de Cindy Perrenoud représentant une vision moderne et traditionnelle de la foire. « C’était très difficile de choisir », confie Ervin Grünenwald qui a donc décidé, avec les autres membres du jury, de sélectionner les deux affiches. L’une a été utilisée l’an passé et l’autre cette année.