La foire de Chaindon entre folklore et compétition 

La foire de Chaindon bat son plein à Reconvillier. Ce dimanche, diverses activités ont eu lieu, comme la mythique course des cochons ou encore des démonstrations de la Protection civile. Mais la journée s’est ouverte avec un concours de débardage chevalin. Si le débardage est l’opération de transport de troncs abattus après la coupe forestière, il se décline en parcours technique à Chaindon. Nous avons pu suivre la juge et constructrice d’épreuves de débardage Anne Favre lors du passage d’un meneur et son cheval Franche-Montagne. Le parcours débute obligatoirement par l’exercice du reculé. L’équidé doit traverser un petit couloir sur quatre mètres sans faire tomber les barrières qui le délimitent, avant d’atteler un tronc d’arbre de cinq mètres. Reportage...