Une crèche et ses 1'500 santons à découvrir bientôt à Porrentruy

L’Espace pastoral Ajoie et Clos du Doubs voit grand pour Noël. L’église St-Pierre à Porrentruy accueillera une crèche monumentale. Du 30 novembre au 18 janvier, environ 1'500 figurines prendront place dans 150 m2, plus précisément dans les deux chapelles au sud de l’édifice, ce qui permettra de maintenir les célébrations religieuses. Les santons de la Crèche aux cinq sens seront amenés par camion d’ici un mois. Ce sont deux passionnés de La Chaux-de-Fonds et d’Yverdon, Maurice Bianchi et Créa Calame, qui mettent à disposition leur collection et qui l’installent depuis une quinzaine d’années dans différentes églises de Suisse romande et de France voisine, attirant des milliers de personnes chaque année. Jean-Pierre Babey, qui est un des instigateurs du projet, évoque le chiffre de 100'000 visiteurs. « On n’est pas à Lausanne, on n’est pas à Genève. On n’a pas cet objectif-là. Si on atteint déjà 10’000-20'000, on peut être content », relève l’abbé.

Le retentissement devrait être assez fort, puisqu’une équipe de télévision va suivre l’installation de cette crèche et diffuser un film-documentaire le matin de Noël sur France 2. « On espère que ça attire des gens d’ailleurs et ça permettra aux personnes de découvrir Porrentruy, et pas seulement la crèche », confie l’Ajoulot. Jean-Pierre Babey note aussi que les deux passionnés s’imprègnent du lieu pour créer les scènes de vie autour de la nativité. Ainsi Saint-Martin et Saint-Ursanne devraient figurer dans cette crèche.