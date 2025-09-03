Le marché bio revient, un pois c’est tout !

La 37e édition de la manifestation se tiendra les 20 et 21 septembre à la Halle-Cantine du Marché-Concours de Saignelégier avec pour thématique les légumineuses.
« Chiche, pois chiche », c’est sous ce nom que revient le marché bio de Saignelégier. Présentée ce mercredi, la 37ème édition de la manifestation se tiendra à la Halle-Cantine du Marché-Concours les 20 et 21 septembre prochains. La thématique retenue cette année est celle des légumineuses. Lentilles, pois chiche ou encore soja seront donc à l’honneur. Au total, 112 exposants, dont 60 producteurs et transformateurs certifiés bio, présenteront leurs produits et spécialités. Les deux tiers viennent de l’Arc jurassien. « On aime développer des thèmes qui font le lien du sol à l’assiette » explique la présidente du marché bio. Les légumineuses cochent plusieurs cases, que ce soit au niveau agricole, de la santé et du climat, argumente Lina Dubied. Elles ne sont toutefois pas encore une habitude culinaire sous nos latitudes, en raison notamment, peut-être, du temps de préparation (plusieurs heures de trempage sont parfois nécessaires), évoque Lina Dubied.
Lina Dubied : « Les légumineuses ont plein de bienfaits, que ce soit pour la digestion, au niveau des fibres et des protéines. »
Cette 37e édition sera marquée par la disparition du Forum, mis sur pied depuis une quinzaine d’années dans le but d’échanger entre producteurs et visiteurs. « Avec les années, c’est plus devenu un espace de conférence où l’échange était moins vivant », explique la présidente du marché bio. Le nouvel espace aura ainsi pour vocation d’être plus vivant et d’encourager les échanges.
« On a décidé de créer un grand espace dédié aux légumineuses. »
Cette année, le comité d’organisation du marché bio a souhaité proposer « un concert plus conséquent pour attirer plus de monde le samedi soir ». En collaboration avec le Café du Soleil, le groupe de musique world-latin-punk de Bienne « Hermanos Perdidos » se produira dans la tente à 20h.
Environ 20'000 visiteurs sont attendus.