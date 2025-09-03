Le marché bio revient, un pois c’est tout !

Cette année, le comité d’organisation du marché bio a souhaité proposer « un concert plus conséquent pour attirer plus de monde le samedi soir ». En collaboration avec le Café du Soleil, le groupe de musique world-latin-punk de Bienne « Hermanos Perdidos » se produira dans la tente à 20h.

Le programme complet du 37e marché bio de Saignelégier est à retrouver ici. Environ 20'000 visiteurs sont attendus. /ech