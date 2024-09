« C’est quoi ta fibre ? », questionne le Marché Bio

Lin, coton ou soie : les fibres naturelles seront à l’honneur au prochain Marché Bio. La 36e édition de la manifestation se tiendra mi-septembre à Saignelégier avec pour thématique « C’est quoi ta fibre ? ». L’occasion de sensibiliser le public, notamment, à la l’impact environnemental des vêtements que nous portons. La thématique sera développée « notamment autour du textile. L’agriculture est concernée aussi par ces cultures de lin, coton, soie », explique la présidente du comité d’organisation Lina Dubied qui espère attirer environ 20'000 visiteurs comme l’an dernier. Quelque 115 exposants jurassiens et romands présenteront leurs produits durant le week-end. Conférences, animations et concerts sont aussi au programme. Le Marché Bio se tiendra les 14 et 15 septembre à la Halle du Marché-Concours à Saignelégier. L’entrée est libre. /mmi